بقلم: يورونيوز

اشتدت وتيرة الاشتباكات في خانيونس بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي قرب مستشفى ناصر. في هذه الأثناء، تم الإعلان عن اتفاق بوساطة قطرية يقضي بإدخال الدواء إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة

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شهر يليه شهر ولم يصمت بعد دوي المدافع على أرض غزة ولا أزيز الطائرات الحربية فوق سماء القطاع. أكثر من 24.285 فلسطينيا قضوا في تلك الغارات ولا يزال وقف إطلاق النار هدفا بعيد المنال. إذ اشتدت وتيرة الاشتباكات في خانيونس بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي قرب مستشفى ناصر. كما قتلت غارة إسرائيلية 3 فلسطينيين قرب رفح بينهم طفلان.

في هذه الأثناء، تم الإعلان عن اتفاق بوساطة قطرية يقضي بإدخال الدواء إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وعلى صعيد الجبهات الأخرى، فلا يزال التوتر سيد الموقف في مياه البحر الأحمر حيث أعلنت واشنطن الثلاثاء أنها قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن حيث استهدفت 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن كانت الجماعة بصدد إطلاقها.

ونأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه عن أن يحذو حذو واشنطن ولندن، حيث أعلن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن بلاده لن تشارك في توجيه أية ضربة للحوثيين تفاديا للتصعيد حسب قوله.

وأمام هذا الوضع المتفجر، وردت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تتجه لاعتبار الجماعة منظمة إرهابية كما أن الاتحاد الأوروبي أعطى موافقته المبدئية لنشر قوة في مياه البحر الأحمر لتأمين حركة السفن التجارية وقد تبدأ عملها الشهر المقبل.

إليكم آخر التطورات

لليوم السادس على التوالي.. استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة

يستمر انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع المحاصر، من شأن هذا الانقطاع أن "يتسبب بكوارث تهدد حياة المواطنين".

وهذا الانقطاع هو التاسع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يوم نفذت إسرائيل هجومها المباغت على جنوب إسرائيل.

وزير الخارجية الايراني: "إسرائيل ترتكب خطأ فادحا بتصور أنها قادرة على القضاء على المقاومة في غزة"

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "الكيان الإسرائيلي يرتكب خطأ فادحاً بالاعتقاد بأنه يستطيع القضاء على حماس والمقاومة في غزة". وأضاف أنه "لا يمكن لهذا الكيان أن يستمر في الحرب بضع ساعات لولا الدعم الأمريكي".

وأثنى عبد اللهيان خلال لقاء جمعه مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل البارس في قمة دافوس، سويسرا، مساء الثلاثاء، على موقف إسبانيا الإيجابي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد على ضرورة إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك من أجل إحلال السلام في المنطقة، وفق تعبيره.

مقتل جنديين في معارك شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وكان قد أعلن الثلاثاء عن مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك وقعت ليلا جنوب القطاع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 525 منذ يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

مقتل 3 فلسطينيين بعد قصف مسيرة إسرائيلية لسيارة في نابلس بالضفة الغربية

قتل ثلاثة فلسطينيين، فجر الأربعاء، في قصف مسيرة إسرائيلية لسيارة بشارع القدس في مخيم بلاطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدري مقطع فيديو للحظة استهداف السيارة، زاعما أن من قتل هو "قائد البنية الإرهابية في مخيم بلاطة في نابلس".

وأعلن أدرعي عبر منصة "إكس"، أن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك يصفيان في غارة جوية قائد البنية الإرهابية في مخيم بلاطة في نابلس المدعو عبدالله أبو شلال والذي خطط مع أفراد خليته تنفيذ عملية إرهابية كبيرة على المدى الفوري".

قرابة 215 ألف إسرائيلي التحقوا بقائمة العاطلين عن العمل منذ بدء الحرب

أعلن مكتب التأمين الوطني في الدولة العبرية أن 214.951 إسرائيليا تقدموا بطلب لنيل منحة البطالة منذ بدء الحرب. وحسب البيان فإن 145.297 من هؤلاء قد غادروا عملهم طواعية.

قصف على خان يونس

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قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي قصف محيط مستشفى الأمل في خانيونس، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى، وعمت حالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والطواقم الطبية والنازحين.

تقديرات إسرائيلية: طول شبكة الأنفاق في غزة قد يتجاوز 700 كيلومتر

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "تقديرات أمنية إسرائيلية تشير إلى أن طول شبكة الأنفاق الإجمالي في قطاع غزة، قد يتجاوز أكثر من 700 كيلومتر".

هذا وقدر مسؤولان وجود نحو 5700 فتحة منفصلة تؤدي إلى الأنفاق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حماس قد أبهرت إسرائيل وأمريكا بهذه الأنفاق، حيث يوجد نفق طوله يعادل ثلاثة ملاعب كرة قدم، وآخر يكفي لأن يقود مسؤول في حماس سيارته بداخله.

زوجة بن غفير تقتحم المسجد الأقصى وتنشر صورة لها لتؤكد أنها بصحة جيدة

زارت زوجة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى يوم الثلاثاء، بحماية مشددة من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية.

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ونشرت صورة لها أمام قبة الصخرة، أرفقتها بالتعليق التالي: "أشاعت الشبكات العربية أنني قتلت في الهجوم الإرهابي في أدورا، ولكنني حيّة، إليكم صورة للتأكيد على ذلك".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا قبل أيام خبر مقتل زوجة بن غفير في عملية وقعت عند مستوطنة أدورا شمال غربي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.