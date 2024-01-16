مسلسلات وأفلام أقل واستثمارات أكثر.. ما هي استراتيجية نتفليكس الجديدة؟

بقلم: يورونيوز

قررت منصة نتفليكس تقليص إنتاج الأفلام والمسلسلات الأصلية في الأشهر المقبلة، مع زيادة الاستثمار. وهي استراتيجية تتعارض مع توجهات منافسيها، ولا سيما ديزني+.

اعلان

بدأ تصوير مسلسل "إميلي في باريس"، المسلسل الناجح على نتفليكس، أخيرًا بعد تأخير طويل، في أعقاب الإضراب الذي أصاب هوليوود بالشلل العام الماضي.

هذه الحركة للكتاب والممثلين، التي استمرت ستة أشهر، هي أحد الأسباب التي جعلت المنصة الأمريكية تقدم محتوى أقل في عام 2023.

وكانت صناعة الترفيه في حالة جمود، لذلك لم تتمكن المنصات من توسيع قائمتها. وسيكون عام 2024 أكثر هدوءًا، لأن آثار الإضراب ستكون محسوسة حقًا في ذلك الوقت.

لكن ليس هذا هو التفسير الوحيد لانخفاض عدد البرامج التي أنتجتها نتفليكس العام الماضي. وضعت المنصة 705 محتوى أصليًا جديدًا على الإنترنت في عام 2023، مقارنة بـ 840 في العام السابق. بالتفصيل، هذا يعطي 28 فيلمًا و34 مسلسلًا و72 فيلمًا وثائقيًا وعروضًا أقل.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، كانت قائمة الإصدارات الجديدة هي الأدنى منذ خمس سنوات. وهذا مؤشر على استراتيجية جديدة من الشركة الرائدة في مجال الفيديو حسب الطلب.

انخفاض في عدد الأفلام وزيادة الاستثمارات

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تسعى نتفليكس بهذه الاستراتيجية إلى توفير المال؟ الجواب هو لا لأن نتفليكس تدرك أنه حتى عندما تصدر أشياء أقل، فإن المشتركين لا يغادرون بل هناك المزيد منهم. وبلغت الزيادة في عدد المشتركين 9 ملايين في الربع الثالث من عام 2023، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 247 مليونًا على مستوى العالم.

لم يلاحظ المستهلكون التغيير ولسبب وجيه: عندما يكون لديك إمكانية الوصول إلى 40.000 ساعة من البرامج، فإنك لا تفتقر إلى الاختيار. ولذلك قررت المنصة التوقف عن إنتاج نفس القدر من الإنتاج. من الآن فصاعدًا، سيتم تحميل ما بين 25 إلى 30 فيلمًا محلي الصنع فقط سنويًا. حتى الآن كان العدد حوالي خمسين، أي حوالي واحد في الأسبوع.

في الواقع، لم يتم اتخاذ هذا القرار لأسباب مالية: ستستثمر نتفليكس 17 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 13 مليارًا في عام 2023. والشركة لا تريد إنفاق أقل، بل تريد الإنفاق بشكل أفضل.

سيكون للأفلام والمسلسلات ميزانية أكبر، وذلك بهدف تحسين جودتها. وهي فلسفة تتعارض مع فلسفة منافسيها: وبذلك ستضع ديزني+ مبلغًا أقل بمقدار ملياري يورو في محتواها مقارنة بالعام الماضي، والذي لا يزال يمثل مظروفًا بقيمة 25 مليار دولار. لكن العلامة التجارية تخسر، على عكس نتفليكس.