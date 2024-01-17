البحرية البريطانية: تعرض سفينة لهجوم بطائرة مسيرة جنوب شرق عدن

بقلم: يورونيوز

قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي إن جماعته نفذت هجوماً على سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية.

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وأضاف: "نؤكد استمرار الملاحة إلى الوجهات كافة عدا فلسطين المحتلة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وكانت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية أفادت في وقت سابق بأنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن في اليمن.

وأكدت الهيئة أن ربان السفينة أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم بطائرة مسيرة، واشارت إلى أن حريقاً اندلع على متن السفينة قبل إطفائه في وقت لاحق.

ولفتت البحرية البريطانية في بيان لها على منصة إكس، بأنها تقوم بالتحقيق، في الوقت الذي نصحت فيه السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وتأتي هذه الحادثة، بعد يوم من إعلان جماعة الحوثي تنفيذ "عملية استهداف لسفينةِ "زوغرافيا" كانتْ متجهةً إلى موانئ فلسطينَ المحتلة، بعددٍ من الصواريخِ البحرية".