فيديو. شاهد: الإسبان يباركون القطط والكلاب بمناسبة عيد القديس أنتوني شفيع الحيوانات

احتفالاً بعيد القديس أنتوني أبوت، شفيع الحيوانات في إسبانيا، تمت مباركة عشرات الكلاب والقطط خارج كنيسة في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء.

واصطحب سكان مدريد حيواناتهم الأليفة إلى كنيسة القديس أنتوني في وسط مدريد ليتباركوا بالمياه المقدسة من قبل الكهنة، في تقليد كاثوليكي يهدف إلى حماية ومباركة الحيوانات كي تبقى بصحة جيدة طوال العام.

وأعرب أصحاب الحيوانات عن أملهم في أن تمنح بركة القديس كلابهم وقططهم صحة جيدة وأن تبقيها برفقتهم لسنوات عديدة أخرى. وبهذه بالمناسبة، عزفت فرقة شرطة البلدية موسيقى احتفالية تقليدية أمام "جمهور" من الكلاب، في مهرجان أصبح جزءً من تقويم مدريد منذ الثمانينيات.