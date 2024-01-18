EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

ضمن استراتيجيتها العسكرية الجديدة.. اليابان توقع عقداً لشراء 400 صاروخ توماهوك كروز أمريكي

توقيع العقد الجديد
توقيع العقد الجديد Copyright Mari Yamaguchi/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وقعت اليابان على عقد جديد لشراء 400 صاروخ من طراز توماهوك كروز في إطار توسيع قدراتها العسكرية لمواجهة ما تعتبره طوكيو تزايد المخاطر الإقليمية من الصين وكوريا الشمالية.

اعلان

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة إنفاقها العسكري ليصل إلى عشرة تريليون ين ياباني (68 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2027.

وسيجعل هذا اليابان ثالث أعلى دول العالم إنفاقاً على التسليح بعد الولايات المتحدة والصين.

وأعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في ديسمبر/كانون الأول قراراً بتسريع نشر بعض صواريخ توماهوك وصواريخ مشادة للسفن يابانية الصنع، بدءاً من السنة المالية 2025، أي قبل عام من موعدها المقرر سلفاً.

وتقول الحكومة إن اليابان تواجه تهديدات أمنية هي "الأشد قسوة" منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الصين وكوريا الشمالية، ما دفعها إلى زيادة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول صديقة أخرى.

وتعمل اليابان على تسريع وتيرة نشر صواريخ كروز بعيدة المدى القادرة على ضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية.

 كذلك تعمل القوات اليابانية على نحو متزايد جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الحليفة لها.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل فلسطيني برصاص قناص... الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويعتقل عددا من الفلسطينيين

شاهد: مقتل 16 فلسطينيا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على بيت في رفح

الأمم المتحدة: الفلسطينيون يموتون في المستشفيات.. نحو 60 ألف جريح في القطاع ونقص بالأطباء والمعدات

أسلحة الصين كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة الأمريكية