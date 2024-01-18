مقتل فلسطيني برصاص قناص... الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويعتقل عددا من الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

قُتل فلسطيني يوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما تواصلت الهجمات المستمرة على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 362.

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مقتل 5 فلسطينيين الأربعاء، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من الهجمات خلال الساعات الماضية، حيث قام بتدمير عدد من المنازل وحرق أخرى، واعتدى على المواطنين.

وأعلن مستشفى "الشهيد ثابت ثابت" الحكومي عن مقتل محمد فيصل دواس البالغ من العمر 28 عامًا، نتيجة إصابته برصاصة قناص إسرائيلي في مخيم نور شمس، شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على هدم منزل المواطن عمر حسين عمارة في مخيم طولكرم بعد أن أجبر سكانه على مغادرته. ونتيجة لذلك، تعرض المنزل للدمار الكامل واندلاع النيران فيه، وتضررت المنازل المجاورة أيضًا.

هذا وشوهدت القوات الإسرائيلية وهي تقتحم حارة المنشية شرقا، وبدأت بأعمال تجريف وتدمير البنية التحتية، وأيضًا دمرت منزل المواطن أبو يوسف شحادة. وقد سُمعت أصوات انفجارات متتالية ضخمة في المنطقة مع اندلاع مواجهات.

وطالت عمليات الاقتحام والتخريب المحلات التجارية والمنشآت العامة في المدينة، بما فيها مسجد السلام.

وحسب "وفا"، قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق، شملت مئات الشباب الذين يبلغون من العمر 16 عامًا، حيث تم نقلهم إلى مراكز التحقيق الميدانية.

وعلقت مدارس مدينة طولكرم وضواحيها الدروس يوم الخميس، وتم تحويل باقي مدارس المحافظة إلى نظام التعليم عن بُعد، وذلك بسبب استمرار الأوضاع الأمنية الصعبة في المدينة.