اليابان: فائزة بجائزة أدبية مرموقة تكشف أنها اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في كتابة روايتها

بقلم: يورونيوز

أوضحت ري كودان، الحائزة على أرقى جائزة أدبية في اليابان، أن حوالي 5% من روايتها تمت كتابتها بواسطة برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT.

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كشفت الكاتبة ري كودان أثناء حصولها على جائزة "أكوتاجاوا" المرموقة عن روايتها الأخيرة "Tokyo-to Dojo-to" (برج طوكيو للرحمة)، أنها استعانت بالذكاء الاصطناعي.

وقالت كودان في خطاب استلامها لجائزة الكُتاب الجدد الواعدين: "لقد استخدمت بشكل نشط برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT في تأليف هذا الرواية".

وأضافت: "حوالي 5 في المائة من الجمل والكلمات جرى اقتباسها بشكل حرفي من الجمل التي أنشأها الذكاء الاصطناعي".

صدمة في عالم النشر في اليابان

وأعلنت لجنة التحكيم أن "الرواية كانت على درجة من الكمال بحيث يصعب العثور على خطأ فيها".

رداً على ذلك، أوضحت ري كودان، 33 عاماً، أنها تثق في برنامج الذكاء الاصطناعي لاستلهام أفكار "لا يمكنني التحدث عنها أبدًا مع أي شخص آخر"، وأن بعض الردود ساعدتها في تأليف الكتاب.

وتدور أحداث رواية كودان في طوكيو مستقبلية، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، ويتناول قصة مهندسة معمارية تصمم سجناً شاهقاً لتنعزل عن المجتمع.