بوريل: إسرائيل مَوَّلت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية

بقلم: يورونيوز

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إن إسرائيل موّلت إنشاء حركة حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية.

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ويأتي هذا التصريح وسط اتهامات في تل أبيب لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز حماس بفعالية في غزة.

وقال بوريل في خطاب بجامعة بلد الوليد "أجل، حكومة إسرائيل موّلت حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح".

ولم يقدم الدبلوماسي، الذي أعد خارطة طريق من 10 نقاط لعملية سلام محتملة، أدلة ملموسة لدعم ادعائه.

وفي تعليقات لاذعة أدلى بها خلال خطابه، اتهم بوريل أيضًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة أي محاولة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وأضاف: "الأخبار السيئة هي أن إسرائيل، ولا سيما حكومتها، ترفض تمامًا قبول حل الدولتين".

وتابع قائلًا: "ينبغي فرض حل الدولتين من الخارج لإحلال السلام. أصر على أن إسرائيل، من خلال استمرارها في رفض هذا الحل، ذهبت إلى حد إنشاء حماس نفسها. نعم، تم تمويل حماس من قبل الحكومة الإسرائيلية في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية بقيادة فتح".