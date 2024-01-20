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مباشر. تغطية مستمرة - الحرب على غزة تدخل يومها الـ106 وسط استمرار للقصف الإسرائيلي

الدمار في غزة
الدمار في غزة Copyright Doaa AlBaz/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب على غزة يومها السادس بعد المئة وسط استمرار القصف والاشتباكات في مناطق متفرقة من القطاع.

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ومساء الجمعة، قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي النصيرات وسط القطاع، وحي الأمل في خان يونس جنوبًا.

وبينما استمرت المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، أفاد مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع بأنه استقبل 8 جنود مصابين بينهم 3 بحالة خطرة خلال 24 ساعة الأخيرة.

تابعوا آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة:

بايدن لنتنياهو: حلّ الدولتين ما زال المسار الصحيح

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة إقامة دولة فلسطينيّة، في أوّل اتّصال بينهما منذ شهر وسط توتّر بشأن مرحلة ما بعد الحرب على غزّة.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيّين: "ما زال الرئيس يؤمن بأفق حلّ الدولتَين وإمكانيّته. هو يدرك أنّ الأمر سيتطلّب كثيرًا من العمل الشاقّ".

وأضاف أنّ بايدن أبدى خلال محادثته مع نتنياهو "اقتناعه القوي بأنّ حلّ الدولتين ما زال المسار الصحيح للمضيّ قدما. وسنُواصل طرح هذا الموقف".

وتابع كيربي: "يمكن لأفضل الأصدقاء والحلفاء إجراء مناقشات صريحة ومباشرة كهذه، ونحن نفعل ذلك". وذكر أنّ الاتّصال تطرّق أيضًا إلى "الرهائن الأميركيّين المحتجزين في غزّة منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر".

الأردن: القصف الإسرائيلي على غزة يستوفي مواصفات جرائم الحرب

دعا رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى لاستخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.

وانتقد الأردن بشدة القصف الإسرائيلي لغزة، وقال الخصاونة أمس الجمعة إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".

وأضاف أنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.

اقتحام إسرائيلي لمخيم بلاطة واشتباكات عنيفة

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باندلاع "مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها".

وفي وقت لاحق دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة.

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