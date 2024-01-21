مقدّم عراقي يصفع عقيدًا بالجيش ويتسبب ببكائه ووزارة الدفاع تفتح تحقيقًا بالحادث

بقلم: يورونيوز

أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانًا بشأن مقطع فيديو يظهر ضابطًا في الجيش العراقي برتبة مقدم يقوم بصفع وضرب زميل برتبة عقيد يعلوه بالرتبة مما حدا به بالبكاء، الأمر الذي تسبب بجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام ضابط عراقي برتبة مقدم بصفع ضابط آخر برتبة عقيد، فيما انهار الأخير بالبكاء.

وأظهر الفيديو المقدم وهو يمسك ملفا ويتحدث بحدة مع العقيد، وقام بصفعه مرتين على وجهه ثم بالاعتداء عليه بالضرب على ظهره، وهو ما تسبب بجدل واسع وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان: تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ103 أعوام من البطولات والتضحية."

وأضاف البيان: "بناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضباط الذين ظهرا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهما وفق قانون العقوبات العسكري".

وختم بيان الوزارة بالقول: "تؤكد الوزارة أنها ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق ولن يكون هناك اي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل."