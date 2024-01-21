شاهد: فرق الإنقاذ في ميشيغان تستعين بكلب لإنقاذ رجل سقط في بحيرة كساها الجليد

بقلم: يورونيوز

أنقذت فرق الطوارئ رجلًا سقط في بحيرة ميشيغان المتجمدة، مستعينة بالكلب الذي يملكه الرجل لإيصال الأدوات اللازمة لعملية الإنقاذ.

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وأشارت شرطة ولاية ميشيغان إلى أن المارة اتصلوا برقم الطوارئ يوم الخميس بعد سقوط رجل يبلغ من العمر 65 عامًا من مدينة ترافيرس في بحيرة أربوتوس المغطاة بالجليد.

وفور وصول الشرطة، قام عنصر بمناداة الكلب الذي يملكه الرجل، ليقوم باستخدامه لإيصال طوق نجاة للغريق.

وتعرضت مناطق متعددة من الولايات المتحدة الأميركية لظروف جوية قاسية، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، كما أدت إلى إغلاق المدارس، وتسببت بإغلاق مطارات وإثارة الفوضى في السفر.

وكانت وسائل إعلام محلية أميركية، أعلنت عن وفاة شخص في ولاية أركنساس وشخص آخر في ولاية ميسيسيبي بسبب الظروف الجوية القاسية.