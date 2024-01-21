شاهد: عرض ضوئي مذهل.. كويكب صغير يضرب الأرض خلال الليل ويضيء سماء ألمانيا

بقلم: يورونيوز

احترق كويكب في الساعات الأولى من يوم الأحد 21 كانون الثاني/يناير فوق برلين، مما أدى إلى ظهور مسار ناري في السماء شوهد من أماكن بعيدة مثل براغ ولايبزيغ.

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وفي الساعات التي تلت ظهوره، نُشرت لقطات للكرة النارية في سماء ألمانيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزادت أهمية هذا الحدث حين ورد أنه تم اكتشاف الصخرة الفضائية قبل ساعات قليلة فقط، وتمكن علماء الفلك من تحديد مسارها بدقة ونقطة دخولها المحتملة إلى الغلاف الجوي للأرض.

وفي الساعات التي تلت هذا الاعلان ، ظهرت لقطات للكرة النارية في سماء ألمانيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وكالة ناسا قد أصدرت إخطاراً على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وقت قصير، جاء فيه أن كويكباً سيضرب الغلاف الجوي ، وأنه من غير المتوقع أن يشكل خطراً على الأرض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ريتشارد مويسل، عالم الفيزياء بوكالة الفضاء الأوروبية، قوله إن بعض أجزاء الكويكب الصغير ربما نجت من العودة ووصلت إلى الأرض سليمة.

تم اكتشاف الكويكب، المسمى "Sar2736"، من قبل عالم الفلك المجري، كريزتيان سارنيتسكي، الذي يتمتع بسمعة طيبة كمراقب غزير للأجرام السماوية، بعد أن اكتشف العديد من الكواكب البعيدة والمستعرات الأعظمية والكويكبات.