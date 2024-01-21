EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: عرض ضوئي مذهل.. كويكب صغير يضرب الأرض خلال الليل ويضيء سماء ألمانيا

برلين - فلك
برلين - فلك Copyright يوروفجين
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

احترق كويكب في الساعات الأولى من يوم الأحد 21 كانون الثاني/يناير فوق برلين، مما أدى إلى ظهور مسار ناري في السماء شوهد من أماكن بعيدة مثل براغ ولايبزيغ.

اعلان

وفي الساعات التي تلت ظهوره، نُشرت لقطات للكرة النارية في سماء ألمانيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزادت أهمية هذا الحدث حين ورد أنه تم اكتشاف الصخرة الفضائية قبل ساعات قليلة فقط، وتمكن علماء الفلك من تحديد مسارها بدقة ونقطة دخولها المحتملة إلى الغلاف الجوي للأرض.

وفي الساعات التي تلت هذا الاعلان ، ظهرت لقطات للكرة النارية في سماء ألمانيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وكالة ناسا  قد أصدرت إخطاراً على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وقت قصير، جاء فيه أن كويكباً سيضرب الغلاف الجوي ، وأنه من غير المتوقع  أن يشكل خطراً على الأرض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ريتشارد مويسل، عالم الفيزياء بوكالة الفضاء الأوروبية، قوله إن بعض أجزاء الكويكب الصغير ربما نجت من العودة ووصلت إلى الأرض سليمة.

تم اكتشاف الكويكب، المسمى "Sar2736"، من قبل عالم الفلك المجري، كريزتيان سارنيتسكي، الذي يتمتع بسمعة طيبة كمراقب غزير للأجرام السماوية، بعد أن اكتشف العديد من الكواكب البعيدة والمستعرات الأعظمية والكويكبات.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة في رفح جنوبي قطاع غزة

شاهد: فرق الإنقاذ في ميشيغان تستعين بكلب لإنقاذ رجل سقط في بحيرة كساها الجليد

تضم 126 مهاجرًا سوريًا.. سفينة تابعة لمنظمة "هيومانيتي وان" ترسو على سواحل إيطاليا

فضاء ناسا سماء برلين ألمانيا انفجار