بعد ماكدونالدز.. دعوات إلى مقاطعة مطاعم "بيتزا هت" بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بوجبات مجانية

بقلم: يورونيوز

تواجه فروع سلسلة مطاعم "بيتزا هت" الأمريكية في جميع أنحاء العالم مطالبات قوية بمقاطعتها بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بوجبات مجانية.

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وكان حساب بيتزا هت إسرائيل على موقع إنستغرام قد أعاد نشر صورة لجنود وبجانبهم كميات كبيرة من وجبات البيتزا قُدمت لهم مجانّا.

كذلك نشرت شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية صورة أخرى لجنديين يحملان عددا كبيرا من علب البيتزا احتفاءً بمساندة الشركة الأمريكية للجيش الإسرائيلي.

Israeli soldiers expressing gratitude to Pizza Hut franchises in Israel for providing free meals to military bases. pic.twitter.com/kTYp1I7hNW — Quds News Network (@QudsNen) January 19, 2024

ولم تعلق حتى الآن شركة (Yum Brands) المالكة لمطاعم بيتزا هت على الواقعة.

وحصد الهاشتاغ BoycottPizzaHut# على أكثر من 136,000 مشاركة على منصة إكس (تويتر سابقاً).

قبل بيتزا هت.. ماكدونالدزوستارباكس وشركات أخرى في مرمى دعوات المقاطعة

وتواجه العديد من العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم مقاطعة بسبب اتهامها بدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة غداة هجمات 7 أكتوبر- تشرين الأول التي نفذتها حركة حماس.

وتعرضت سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة ومقاهي ستاربكس لغضب مؤيدين للفلسطينيين حول العالم أيضاً على خلفية مساعدتها لإسرائيل وجيشها.