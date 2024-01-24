الاستمتاع بموسم الشتاء في قطر، من التقاليد البحرية إلى مناطيد الهواء

يوفر الشتاء في قطر الظروف الجوية المثالية لقضاء مزيد من الوقت في الهواء الطلق، برنامج 365 Qatar يطرح بعض الخيارات ليستمتع بها السكان المحليون والزوار، بدءًا من المهرجان الذي يركز على التراث إلى الأنشطة العائلة في المتنزه الترفيهي الفريد ومهرجان منطاد الهواء.

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في هذه الحلقة، يلقي برنامج Qatar365 نظرة على أنشطة موسم الشتاء المختلفة في الدوحة

ومن منطلق فخرهم بتراثهم وتقاليدهم البحرية. فالقطريون يجعلون من كل مناسبة فرصة للاحتفال بهذه التقاليد ونشرها بين الزوار والسياح. تُعرف المراكب التقليدية - المستخدمة في الغوص بحثًا عن اللؤلؤ وتجارة السلع في أعالي البحار قبل عقود طويلة من اكتشاف النفط والغاز - محليًا باسم "المحامل" . وقد تم عرض هذه القوارب في مهرجان كتارا للمحامل التقليدية السنوي. وتجول عادل حليم بين أزقة المهرجان احتفالًا بتاريخ قطر البحري.

يتوسع المشهد الترفيهي في دولة قطر عاما بعد عام، وهو ما ينال إعجاب لسياح من جميع أنحاء العالم. وتقوم ليلى حميرة بجولة خاصة في مدينة ألعاب Lusail Winter Wonderland في مدينة لوسيل لاكتشاف أنشطتها المثيرة والتي تلاءم جميع الفئات.

كما تحلق الإثارة أيضًا في سماء قطر خلال فصل الشتاء. وللاستفادة الأمثل من الظروف الجوية الاستثنائية، يقدم مهرجان قطر للمناطيد عرضًا زاهيا لمناطيد الهواء بتصاميمها الجذابة من جميع أنحاء العالم. لقد أصبح مغامرة خاصة يشهدها السكان المحليون والسياح على حدٍ سواء.