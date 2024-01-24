EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فلسطينيون يضطرون لدفن ذويهم في الطريق العام من شوارع خان يونس

دفن جثة طفل بالقرب من مستشفى ناصر
دفن جثة طفل بالقرب من مستشفى ناصر Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

اضطُر عدد من الفلسطينيين اليوم الأربعاء إلى دفن ذويهم في مقابر مؤقتة بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس بسبب خطورة الحركة وسط اشتداد المعارك بين مقاتلي حركة حماس الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

اعلان

شوهد الأهالي وهم يحفرون في الطريق العام لدفن جثامين من بينهم أطفال من ذويهم. وأمرت إسرائيل السكان بمغادرة جزء من وسط مدينة خان يونس يضم مستشفى ناصر ومستشفيين أصغر حجما، بينما تواصل قصفها المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر على قطاع غزة.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن المنطقة تؤوي 88 ألف فلسطيني وتستضيف 425 ألف آخرين نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن موظفيها حوصروا داخل مستشفى ناصر مع نحو 850 مصابا وآلاف النازحين، لأن الطرق المحيطة لا يمكن الوصول إليها أو خطيرة للغاية.

مستشفى ناصر هو أحد مستشفيين اثنين فقط في جنوب غزة لا يزال بإمكانهما علاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة. وقالت وزارة الصحة في غزة أيضا إنه تم عزل المستشفى.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الإيراني في أنقرة

ميديابارت: بسبب ثغرة قانونية.. هكذا تموّل الضرائب الفرنسية الجيش الإسرائيلي

الاستمتاع بموسم الشتاء في قطر، من التقاليد البحرية إلى مناطيد الهواء

إسرائيل غزة حركة حماس فلسطين