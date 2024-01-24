شاهد: رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في مركز تسوق في سراييفو

بقلم: يورونيوز

كافح رجال الإطفاء في سراييفو لساعات لاحتواء حريق كبير اندلع في مركز تجاري وفندق على مشارف المدينة، يوم الأربعاء.

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وتم إجلاء جميع الموظفين من المبنى، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو وفيات. وكانت الأضرار المادية كبيرة جداً.

وبحسب رئيس خدمة الإنقاذ، فقد تم الإبلاغ عن العديد من الانفجارات، ويعتقد أن حاويات الغاز تركت داخل المبنى.

ولم يؤكد التحقيق الأولي سبب الحريق.

وتم إرسال العشرات من رجال الإطفاء وعناصر الإنقاذ إلى المنطقة، وتم إغلاق أحد الطرق السريعة الرئيسية في الجزء الجنوبي من المدينة.