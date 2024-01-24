EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في مركز تسوق في سراييفو

رجل إطفاء يعمل على إخماد حريق بعد الهجوم الصاروخي الروسي الذي أصاب فندقا في خاركيف
رجل إطفاء يعمل على إخماد حريق بعد الهجوم الصاروخي الروسي الذي أصاب فندقا في خاركيف Copyright AP/Ukrainian Emergency Service
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

كافح رجال الإطفاء في سراييفو لساعات لاحتواء حريق كبير اندلع في مركز تجاري وفندق على مشارف المدينة، يوم الأربعاء.

اعلان

وتم إجلاء جميع الموظفين من المبنى، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو وفيات. وكانت الأضرار المادية كبيرة جداً.

وبحسب رئيس خدمة الإنقاذ، فقد تم الإبلاغ عن العديد من الانفجارات، ويعتقد أن حاويات الغاز تركت داخل المبنى.

ولم يؤكد التحقيق الأولي سبب الحريق.

وتم إرسال العشرات من رجال الإطفاء وعناصر الإنقاذ إلى المنطقة، وتم إغلاق أحد الطرق السريعة الرئيسية في الجزء الجنوبي من المدينة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كأس أمم إفريقيا: تونس في مهمة صعبة من أجل التأهل والمغرب لضمان صدارة المجموعة

بعد قطع علاقتها مع تايوان.. ناورو تستأنف علاقتها مع الصين

الاحتفاء بتراث فن الوشم بعد عقود من التحريم المجتمعي في المغرب

رجل إطفاء حادث حريق