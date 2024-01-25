تقرير جديد.. تهم بالاعتداءات الجنسية لمسؤولين في كنسية ألمانية

بقلم: يورونيوز

ارتكب ما لا يقل عن 1259 شخصًا يعملون في الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا اعتداءات جنسية في العقود الماضية، وتأثر ما لا يقل عن 2225 ضحية من الانتهاكات، وفقًا لتقرير مستقل نُشر يوم الخميس.

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وتستند هذه الأرقام إلى دراسة الوثائق والملفات من الكنائس الإقليمية ومنظمة الإغاثة والرعاية الاجتماعية الشماسية اللوثرية، المعروفة باسم دياكوني.

ومع ذلك، فقد قدر مؤلفو التقرير أن الأعداد الحقيقية للجناة داخل الكنيسة أعلى بكثير، ومن المحتمل أن يكون هناك ما لا يقل عن 3497 شخصًا ارتكبوا اعتداءات جنسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال مارتن فازلافيك من جامعة هانوفر، الذي نسق الدراسة حول العنف الجنسي في الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا: "إنها قمة جبل الجليد".

وكانت الكنيسة قد طلبت إجراء الدراسة في عام 2020، بهدف تحليل الهياكل داخل الكنيسة التي تشجع على العنف وإساءة استخدام السلطة. ومولت الكنيسة الدراسة بمبلغ 3.6 مليون يورو (3.92 مليون دولار أمريكي).

باعتبارها منظمة جامعة تضم 20 كنيسة إقليمية، تمثل الجمعية 19.2 مليون مسيحي بروتستانتي في ألمانيا.

وقال المؤلفون إنهم لم يتمكنوا من تحليل الملفات الشخصية لجميع القساوسة والشمامسة داخل الكنيسة، ولكن في المقام الأول الملفات التأديبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).