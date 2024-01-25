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الإسباني روبياليس سيواجه محاكمة بسبب قبلة نهائي كأس العام للسيدات

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للل Copyright Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قررت محكمة في مدريد اليوم الخميس إحالة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس إلى المحاكمة بسبب القبلة التي منحها لمهاجمة منتخب كرة القدم النسائية جيني هيرموزو أثناء تتويج الفريق بميداليات الفوز بكأس العالم الصيف الماضي.

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وقال قاضي التحقيقات فرانسيسكو دي خورخي إن قبلة روبياليس كانت "بدون موافقة وتم تنفيذها من جانب واحد وبطريقة مفاجئة".

وكانت النيابة الإسبانية قد اتهمت روبياليس بالتحرش الجنسي وبمحاولة إرغام هيرموزو على إظهار الدعم له عقب ردود الأفعال القوية التي واجهها بسبب تلك الواقعة.

وعلى الرغم من نفيه ارتكاب أي مخالفة وقوله إنه وقع ضحية حملة استهدفته، رضخ روبياليس في النهاية للضغوط الإسبانية والدولية واستقال من منصبه كرئيس لاتحاد الكرة.

وحكم القاضي أيضاً بوجوب محاكمة المدرب السابق لمنتخب كرة القدم النسائي الإسباني، خورخي فيلدا، والمدير الرياضي لمنتخب كرة القدم الإسباني للرجال ألبرت لوكي، والرئيس التسويقي السابق للاتحاد الإسباني روبن ريفيرا بتهمة المشاركة في الضغط على هيرموزو للمساعدة في تبرئة روبياليس.

ورفضت هيرموزو كل تلك المحاولات وشددت مذاك على موقفها الرافض لتلك القبلة. واستنادا إلى قانون الموافقة الجنسية الذي تم إقراره في إسبانيا عام 2022، قد يواجه روبياليس غرامة أو عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات إذا ثبتت إدانته. وسيتم تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة لاحقاً.

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