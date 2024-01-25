فيديو. شاهد: البحث عن ناجين إثر قصف إسرائيلي دمر مسجداً ومنازل مجاورة له في رفح

دمر القصف الإسرائيلي مسجد "عمر بن عبد العزيز" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قامت فرق البحث والإنقاذ بانتشال جثامين 5 أشخاص كانوا في المسجد لحظة استهدافه.

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو يوسف النجار القريب، وأظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الذي لحق بالمباني المحيطة بالمسجد، وقد سُويت كلياً بالأرض، وبدت كومة من الركام.

وقال محمد لافي، أحد الناجين: "دون سابق إنذار، قصفوا المسجد المجاور لبيتنا".

وفي ظل ادعاء الجيش الإسرائيلي إكمال تطويقه لمدينة خانيونس، تحتدم المعارك المندلعة بين قواته ومقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة.

ويعجز الفلسطينيون بمدينة خانيونس خاصة في المنطقة الغربية، من الفرار من الهجمات الإسرائيلية العنيفة بسبب قطع الطرق ومنع الحركة، فيما بات النازحون بمدينة رفح ينصبون خيامهم المصنوعة من النايلون والأقمشة في الشوارع وعلى ساحل البحر بسبب الاكتظاظ المهول الذي تشهده المدينة.