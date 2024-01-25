مخيم للمهاجرين في مدينة نيويورك يشهد أزمة إنسانية كبيرة

بقلم: يورونيوز

ينام حوالي 3000 مهاجر على أسرة الأطفال داخل خيام ضخمة مع مدافئ مثبتة بحديقة في مانهاتن.

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ولكن بينما تكافح المدينة لاستيعاب تدفق المهاجرين، لا توجد ببساطة مساحة كافية في المجمع المترامي الأطراف في جزيرة راندال الذي أصبح الآن أكبر ملجأ في مدينة نيويورك لطالبي اللجوء.

لذلك، خارج بوابات المخيم، نصبت مجموعة من الأشخاص خيمهم الخاصة في برد الشتاء القارس. والعديد منهم أشخاص استنفدوا الوقت المسموح لهم به في نظام الإيواء الرسمي بالمدينة، ولم يتمكنوا من الحصول على مكان آخر أو تأمين مكان خاص بهم.

ومع منع السكان من الطهي في ملاجئ المدينة، يقوم البعض بإعداد وجبات الطعام في دورة مياه عامة قريبة، ويقطعون اللحوم النيئة في حوض غرفة الرجال بجوار المراحيض. وداخل مجمع الإيواء الذي تديره المدينة، يقول السكان إن الحياة ليست أفضل بكثير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرض رجل فنزويلي يبلغ من العمر 24 عامًا للطعن حتى الموت، مما يمثل أول جريمة قتل في ملجأ للمهاجرين تديره المدينة، منذ أن بدأت الموجة الأخيرة من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في عام 2022.