بقلم: يورونيوز

شاهد: إصابة فلسطيني برصاصة قاتلة رغم وجوده بين ثلة من رفاقه يحملون الراية البيضاء في خان يونس

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أظهر شريط مصور التقطه مصور من شبكة "أي تي في" الإخبارية البريطانية في غزة، إصابة رجل برصاصة قاتلة، عندما كان يمشي بخطى هادئة وسط مجموعة ضمت بعض الأشخاص، كان أحدهم يرفع العلم الأبيض.

ووقع إطلاق النار يوم الإثنين في خان يونس، التي تريد القوات الإسرائيلية السيطرة عليها، والتي كانت أعلنت عنها في السابق منطقة آمنة، بينما هي واقعة تحت حصار قواتها منذ بضعة أيام.

وكان الرجل الضحية أعرب قبل الإصابة عن سعيه الالتحاق بأفراد من عائلته في مكان ثان من المنطقة، وعندما تقدم بضعة أمتار وهو أمام عدسة الكاميرا، أصيب بالطلقة النارية. وفي وقت لاحق، أنكرت القوات الإسرائيلية علمها بعملية إطلاق النار.

في الأثناء يحاول آلاف الفلسطينيين الهروب من خان يونس، ثاني أكبر مدن قطاع غزة.