"مشاركة في العدوان".. خارجية فلسطين تستنكر سماح البيرو لمواطنيها بالقتال إلى جانب الجيش الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

وكانت البيرو قد أعربت في بيان عن تعازيها بوفاة الجندي الإسرائيلي يوفال لوبيز، الذي يحمل الجنسيتين، البيروفية والإسرائيلية.

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استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت ما جاء في بيان وزارة خارجية جمهورية البيرو، والذي تضمن تعزية الدولة الواقعة في غرب أمريكا الجنوبية بأحد الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في المعارك في غزة، والذي يحمل الجنسيتين البيروفية والإسرائيلية.

واعتبرت الوزارة في بيان صدر يوم السبت، أن "بيان وزارة خارجية جمهورية البيرو، يعتبر خروجا عن الاعراف المتبعة والقوانين الناظمة للعلاقات بين الدول، والذي تقر من خلاله انها تسمح لمواطنيها المشاركة في حرب الابادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت أن "هذا الموقف تجلى من خلال الجندي الإسرائيلي يوفال لوبيز، الذي يحمل الجنسيتين، البيروفية والإسرائيلية، حيث أعربت حكومة البيرو عن تعازيها بوفاة هذا الجندي".

وتابعت الوزارة في بيانها، أنه " في الوقت الذي قبلت فيه محكمة العدل الدولية النظر في قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقامت بالأمس بفرض تدابير مؤقتة تشمل الامتناع عن قتل أي فلسطيني والامتناع عن التسبب بأي أذى جسدي، أو نفسي، وإلزام الجيش الإسرائيلي بذلك، كانت تتوقع دولة فلسطين من حكومة البيرو أن تسحب الجنسية من الجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسيتها ومحاكمتهم، بدلا من تقديم التعازي لهم بعد مماتهم وتمجيدهم".

وجددت دعوتها إلى جميع الدول "للتأكد من حاملي جنسيتها في إسرائيل، واحتمالية مشاركتهم في هذه الجرائم"، معتبرة أن "تورط جنسيات هذه الدول في العدوان على غزة يعني تورط هذه الدول بشكل مباشر في هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن "دولة فلسطين تعتبر هذه الأوقات مفصلية في تحديد مواقف الدول الفعلية من الإنسانية والتزامها تجاه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعت جمهورية البيرو إلى التراجع عن موقفها، وأن تشرع في محاكمة الجنود الذين يحملون جنسيتها، ويشاركون في ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويحملون السلاح في وجه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.