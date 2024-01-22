بقلم: يورونيوز

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ليورونيوز: "إذا وافقت حماس على كل هذه الشروط فسنفعل كل ما في وسعنا حتى ندمجهم ونحوّل الحركة إلى تنظيم سياسي أوحزب سياسي دون ان يكون له جناح عسكري".

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على هامش حضوره اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل والذي ناقش مسألة الحرب على غزة، تناول رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في مقابلة مع "يورونيوز" مسألة التعاطي مع حركة حماس في المستقبل وبعد أن تضع الحرب أوزارها.

وعن مكانة الحركة في النسيج الاجتماعي الفلسطيني قال المالكي: إنه "لا يمكننا تجاهل حماس كتنظيم يحظى بدعم ما ليس في فلسطين فقط بل في كل الوطن العربي والعالم الإسلامي ايضا".

حماس والاعتراف بإسرائيل والشرعية الدولية

ورأى الوزير الفلسطيني بأنه يمكن لأن يكون لحماس دور في المشهد السياسي مستقبلا ولكن بشروط ومنها الاعتراف بالشرعية القرارات الدولية. ودعا الفصيل الإسلامي إلى إبداء نوع من الواقعية السياسية.

فقال في هذا الصدد: "إذا وافقت حماس على انضمامها لمنظمة التحرير وللنظام الوطني الفلسطيني والسياسة الفلسطينية، واذا وافقوا على شروطنا واعترفوا بالشرعية الدولية وقبلوا بالقرارات الدولية المتعلقة بفلسطين. كما أنه لا يمكن القول بتجاهل وجود اسرائيل بينما هي تحتل كل غزة وتستمر في احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية. يجب ان نكون واقعيين قولا وفعلا".

مستقبل حماس وكتائب القسام

أما عن السلاح وتعدد الفصائل فقال المالكي: "إذا وافقت حماس على كل هذه الشروط فسنفعل كل ما في وسعنا حتى ندمجهم ونحول الحركة إلى تنظيم سياسي أوحزب سياسي دون ان يكون له جناح عسكري. لانه في نهاية المطاف علينا ان نكون واضحين: السلطة التي ستحكم الأراضي الفلسطينية يجب ان تكون قائمة على واقع يقول: سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد. لن نقبل بوجود فصائل او مليشيات. يجب ان يكون هذا واضحا" وفق تعبيره.

إسرائيل و"الإفلات من العقاب"

وحمل وزير الخارجية الفلسطيني بشدة على تل أبيب وما تفعله في القطاع دون رادع فقال: "إن إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يتصرّفون وفق مبدأ الإفلات من العقاب وأنه لا أحد يحاسبهم. فهم يتحركون بحرية وينتهكون كل القوانين. لقد ارتكبوا كل أنواع الجرائم بما فيها جرائم الإبادة فهم يفعلون ما يشاؤون."

وكان اجتماع وزراء خارجية التكتل ساخنا وسط تباين في مواقف حكومات الدول الأعضاء، فمنها من يؤيد مطلقا تعاطي الدولة العبرية مع حركة حماس ومنها من يحاول إمساك العصا من النصف خصوصا في ظل الخسائر البشرية الهائلة في قطاع غزة. يجري هذا مع إصرار إسرائيل على رفض مبدأ حل الدولتين، فيما تعترف بروكسل بأنه لا يمكن لقوة خارجية أن تلزم تل أبيب بقبول هذا الحل.