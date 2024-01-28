تقديم اقتراح في الكنيست.. هل تنجح الكتلة العربية بحجب الثقة من نتنياهو؟

بقلم: يورونيوز

أعلنت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، أنها ستقدم، الإثنين، اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، يدعو لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

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وقالت الكتلة، في بيان، الأحد، إنها "ستقدم، اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة" يدعو لإنهاء الحرب، وإبرام صفقة تبادل أسرى وإطلاق مسار سياسي نحو عملية سلام.

وجاء في المقترح: "حكومة الحرب تجلب دمارا يؤدي الى سفك دماء آلاف القتلى من الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما ترفض الحكومة وضع أي أفقٍ سياسي لاتفاقية السلام، لأنها تخوض معركة بقاء سياسي، مرهون بمواصلة الحرب في غزة"، بحسب البيان.

وشدد البيان، على أن مطلب الكتلة "إنهاء الحرب فورًا".

وورد في الاقتراح أيضا: "حكومة نتنياهو تمنع التوصل إلى أي اتفاق لإعادة الرهائن والمحتجزين ضمن عملية تبادل الأسرى، لأن استمرار الحرب يساهم في بقائها، فيما أن الثمن هو حياة الرهائن وحياة الشعبين".

وشدد الاقتراح، على أنه "لا بديل عن إنهاء الحرب لإطلاق مسار سياسي جدي يفضي إلى إبرام عملية سلام عادل".

وتتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح.

ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدًا داخل الكنيست، ما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.