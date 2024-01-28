بقلم: يورونيوز

بايدن: مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في الأردن

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، متهمًا جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وأضاف بايدن في بيان: "بينما ما زلنا الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

من جهتها، أشارت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن 23 جنديًا أمريكيًا أصيبوا في هذه الهجمات.