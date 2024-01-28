بقلم: يورونيوز

حرب غزة في يومها الـ 114.. معارك ضارية في خان يونس و80 % من شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة (تقارير)

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وكأن الأسابيع والأشهر الماضية وما حملته من ويلات ومصائب حلت بالجملة على الشعب الفلسطيني لا تكفي، حتى قررت العديد من دول العالم توجيه ضربة صادمة جديدة للفلسطينيين من خلال إعلان تعليقها لتمويل منظمة الأونروا بعد مزاعم إسرائيلية أفادت بأن عدداً من موظفي المنظمة الأممية شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقبل صدور نتائج التحقيقات والتأكد من صحة المزاعم الإسرائيلية، جاء هذا القرار ليزيد نكبة الفلسطينيين الذين يعانون أصلا من شح المساعدات، ومن انعدام الغذاء.

كل هذا يأتي وسط احتدام المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على أكثر من جبهة، وعلى وقع قصف مدفعي مكثف طال مناطق متفرقة من شمال القطاع المحاصر، وتكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته على خان يونس المدينة التي تحولت إلى مقبرة تعج بعظام وأشلاء الفلسطينيين.