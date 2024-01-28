بعد النتائج السيئة لبرشلونة.. تشافي يعلن مغادرة تدريب النادي نهاية الموسم الجاري

بقلم: يورونيوز

بعد النتائج السيئة لفريق برشلونة الإسباني وابتعاده بـ10 نقاط عن صدارة ترتيب الدوري، أعلن مدرب النادي تشافي هرنانديز أنه قرر ترك منصبه في نهاية الموسم الجاري بعد خسارة فريقه 5-3 أمام ضيفه فياريال اليوم السبت، وهي الخسارة الثالثة للفريق في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.

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ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وثماني نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

وقال تشافي بعد اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس النادي لأكثر من نصف ساعة: "أود أن أعلن أنه اعتبارًا من 30 حزيران/ يونيو المقبل، لن أستمر في تدريب برشلونة".

وأضاف: "إنه موقف يستند إلى المنطق، لذا قررت أنني في 30 حزيران لن أستمر كمدرب لبرشلونة".

مدرب فريق برشلونة تشافي هرنانديز Joan Monfort/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وتابع قائلًا: "أعتقد أن النادي بحاجة إلى تغيير فعال، وقد قلت ذلك للرئيس جوان لابورتا. أفكر في النادي واللاعبين، أعتقد أنهم سيتحررون وسيكونون أكثر هدوءًا".

وأضاف: "أعتقد أن أفضل شيء يجب فعله هو الرحيل. ومع ذلك، سأبذل كل ما في وسعي خلال الأشهر الأربعة المتبقية. وأعتقد أنه يمكننا تقديم موسم جيد وآمل أن تتغير آلية العمل، أعتقد أنني أفعل الشيء الصحيح".

وتعرض الفريق لهزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير الجاري وخرج من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتليتيك بيلباو يوم الأربعاء الماضي.

ويصطدم برشلونة بنظيره نابولي بطل إيطاليا الموسم الماضي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.