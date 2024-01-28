شاهد: سكان خان يونس ينزحون إلى رفح جنوبي قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

واصل آلاف الفلسطينيين، السبت، فرارهم من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مع تقدم القوات الإسرائيلية في المدينة.

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وكان معظمهم يتجهون نحو رفح، بالقرب من الحدود مع مصر، حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم.

وأمرت إسرائيل السكان بمغادرة منطقة وسط مدينة خان يونس التي تضم مستشفى ناصر ومنشأتين طبيتين صغيرتين.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 1.5 مليون شخص – حوالي ثلثي سكان غزة – مكتظون في الملاجئ والمخيمات في رفح وما حولها.

وحتى هناك، لم يجد الفلسطينيون سوى القليل من الأمان، حيث تشن إسرائيل غارات بشكل منتظم داخل المدينة وحولها.

وإجمالا، نزح نحو 1.7 مليون شخص داخل غزة، وفقًا لوكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.