هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية تطالب إسرائيل بالسماح لاثنين من موظفيها بمغادرة غزة

بقلم: يورونيوز

ذكرت "إيه.آر. دي" أنها وبدعم من الحكومة الألمانية، تضغط منذ أكثر من شهرين من أجل تمكين اثنين من موظفيها على مغادرة القطاع المحاصر الذي يشهد حربا دامية منذ نحو أربعة أشهر.

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أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "إيه.آر. دي"، أن إسرائيل تعترض على سفر موظفين فلسطينيين يعملون لصالحها في قطاع غزة منذ فترة طويلة، بسبب مخاوف أمنية، وصفتها الهيئة بـ "غير المنطقية".

وتشير الهيئة إلى أن هذا الإجراء يعرض حياة هؤلاء الموظفين للخطر.

وذكرت "إيه.آر. دي" أنها وبدعم من الحكومة الألمانية، تضغط منذ أكثر من شهرين من أجل تمكين اثنين من موظفيها على مغادرة القطاع المحاصر الذي يشهد حربا دامية منذ نحو أربعة أشهر.

ولفتت إلى أن الدولة العبرية ترفض ذلك حتى الآن متعللة بدواع أمنية.

وقال كريستيان نيتشه كبير محرري "إيه.آر.دي"، أن "هذين الزميلين لا يشكلان تهديدًا للأمن، ولذلك نطالب السلطات الإسرائيلية والحكومة بالسماح لزميلينا بالمغادرة".