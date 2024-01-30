فيديو: اكتشاف أقدم آثار لأقدام بشرية في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط في المغرب

بقلم: يورونيوز

أزاح اكتشاف أثري جديد في مدينة العشائر في المغرب الستار عن أقدم آثار لأقدام بشرية يبلغ عمرها 90 ألف عام في منطقة شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

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وجاء الاكتشاف نتيجة عمل بحثي وميداني بقيادة مجموعة من الأكاديميين والباحثين من المغرب وألمانيا وإسبانيا وفرنسا بقيادة منصف السدراتي، أستاذ الأبحاث ومدير المختبر بجامعة جنوب بريتاني الفرنسية.

تم استعراض نتائج الدراسة التي قامت بها المجموعة في ورقة علمية نشرت في مجلة "الطبيعة" العلمية.

وقال السدراتي: "الموقع كبير جداً، وقد عثرنا على الكثير من آثار الأقدام، وقمنا بأخذ قياسات وصور عالية الجودة بتقنيات جديدة أتاحت لنا تحديد طول وعمق آثار الأقدام هذه".

وتم العثور على 85 آثراً لأقدام مختلفة، ويعتقد أنها تنتمي إلى خمسة أفراد على الأقل، بما في ذلك الأطفال والمراهقين والبالغين.