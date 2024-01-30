للسنة الرابعة على التوالي.. "تويوتا" في صدارة شركات السيارات الأكثر مبيعاً في العالم

بقلم: يورونيوز

أعلنت شركة تويوتا موتورز يوم الثلاثاء، عن تحقيقها لرقم قياسي جديد في مبيعات السيارات، حيث تجاوزت مبيعاتها الإجمالية في عام 2023 حاجز 11.2 مليون سيارة، مما جعلها تتصدر قائمة أكثر شركات السيارات مبيعاً في العالم.

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للعام الرابع على التوالي، تظل تويوتا في موقع الصدارة بين شركات السيارات العالمية، حيث شهدت شركة صناعة السيارات اليابانية زيادة بنسبة 7.2% في مبيعاتها العالمية خلال 2023، وشملت هذه الزيادة مبيعات وحدة الشاحنات "هينو موتورز" والمنتجات الصغيرة لشركة "دايهاتسو"، والتي تم دعمها بمبيعات خارجية قياسية وصلت إلى 8.9 مليون مركبة.

من بين النقاط الرئيسية التي تطرق لها تقرير تويوتا هو أن السيارات الهجينة، التي تعمل بالبنزين والكهرباء، شكلت نحو ثلث مبيعاتها الإجمالية، في حين بلغت نسبة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أقل من واحد بالمئة.

أما مبيعات تويوتا الأصلية وحدها، والتي تشمل السيارات التي تحمل الاسم نفسه وعلامة لكزس التجارية، فقد وصلت إلى رقم قياسي جديد بلغ 10.3 مليون سيارة في عام 2023.

وبالتالي، ارتفعت القيمة السوقية لتويوتا إلى مستويات قياسية، حيث وصلت إلى حوالي 329 مليار دولار، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تسجل الشركة نمواً في أرباحها الإجمالية بنسبة 65% في العام المالي الذي ينتهي في مارس القادم.

في المقابل، أعلنت شركة فولكس فاغن، المنافس الألماني، عن زيادة بنسبة 12% في تسليماتها خلال العام الماضي، والتي بلغت 9.2 مليون سيارة، وهو مؤشر على التعافي بعد جائحة كورونا وتحسن الإمدادات.