"تويوتا ياريس" تخطف القلوب والأنظار وتفوز بلقب "سيارة العام" في أوروبا

حازت الاثنين سيارة الجيل الرابع من "ياريس" التي تنتجها شركة "تويوتا" اليابانية على لقب "سيارة العام" في أوروبا، وهي المرة الثانية التي تخطف فيها هذه السيارة اللقب وتحوز على جائزة لجنة التحكيم المكونة من 59 صحفياً أوروبياً ينحدرون من 22 دولة.

وكان شارك في السباق للفوز بلقب "سيارة العام" في أوروبا، كل من "تويوتا ياريس"، "ستروين سي4"، "كوبرا فورمينتور"، "فيات 500 الجديدة"، "لاندروفر ديفيندر"، "سكودا أوكتافيا" و"فولسفاكس أي دي3". وقد تأهلت هذه السيارات للتصفيات النهائية من بين 30 طرازاً جديداً شارك في المنافسة الأوروبية.

وتخلف "تويوتا ياريس" في حمل اللقب المرموق، سيارة "بيجو 208" الفرنسية التي فازت العام الماضي بالجائزة السنوية التي بدأت بتنظيمها مجلة "أوتوموبيل" في العام 1964، ويتم منح اللقب لأفضل طراز تم تسويقه في أوروبا على مدار الـ12 شهراً الماضية، على أساس معايير محددة، مثل القيمة مقابل المال، التصميم، الراحة، السلامة، التقنيات المدمجة والأداء البيئي.

ولجائزة هذه العام كُنْه خاص إذ تم اختيار السيارة الفائزة أثناء فعالية نُظمت عبر الإنترنت وليس كما جرت عليه العادة كل عام بمناسبة تنظيم معرض جنيف للسيارات الذي أُلغي هذه العام كغيره من الفعاليات بسبب جائحة كورونا.