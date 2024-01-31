روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 195 أسير حرب

بقلم: يورونيوز

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا أنهما تبادلتا 195 أسير حرب من الجانبين.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم الإفراج عن 195 جندياً روسياً مقابل نفس العدد من الجنود الأوكرانيين، وأن هذه العملية جرت اليوم الأربعاء.

يأتي هذا بعد أسبوع من تحطم طائرة عسكرية روسية قالت موسكو إنها كانت تقل جنوداً أوكرانيين أسرى، كان من المقرر مبادلتهم بأسرى حرب روس، واتهمت كييف بإسقاطها.

بينما اتهمت أوكرانيا روسيا بأنها لم تبلغها بضرورة حماية المجال الجوي لبيلغورود في سياق تبادل الأسرى، مضيفة أنه كان قد خُطط لتبادل أسرى، لكنه أُلغي بعد ذلك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة شحن عسكرية كانت تقل 65 أسير حرب أوكرانيا، تحطمت الأربعاء بمنطقة بيلغورود الحدودية المتاخمة لأوكرانيا.

وكانت السلطات في بيلغورود، المدينة الروسية التي تحد أوكرانيا، قد قالت إن كل الركاب الأربعة والسبعين على متن الطائرة، وبينهم 6 من أفراد الطاقم و3 جنود روس، لقوا مصرعهم عندما سقطت الطائرة وتحولت إلى كرة عملاقة ملتهبة.

وعلى الرغم من عدم إجراء أي محادثات عن كيفية إنهاء الحرب، فإن كييف وموسكو قامتا بالعديد من عمليات تبادل الأسرى منذ الأشهر الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، لكن معدل عمليات التبادل انخفض في 2023، وكان آخرها في أوائل أغسطس / آب الماضي.