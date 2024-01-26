شاهد: روسيا تنشر مقطع فيديو يزعم أنه لأسرى حرب أوكرانيين يستقلون الطائرة إيل-76 قبل تحطمها

بقلم: يورونيوز

نشرت وكالة التحقيق الرئيسية في روسيا، الخميس، صوراً تزعم أنها لأسرى حرب أوكرانيين يستقلون الطائرة إيل-76 قبل أن تحليقهم بعيداً إلى منطقة بيلغورود الروسية، حيث تحطمت.

ويظهر الفيديو شاحنات تسير على مدرج المطار باتجاه طائرة وأشخاص يتجولون.

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ويُظهر مقطع فيديو آخر نشرته اللجنة المختصة، المحققين وهم يجمعون رفات بشرية في مكان الحادث. وكانت لجنة التحقيق الروسية قد نشرت، الخميس، مقطع فيديو يظهر موقع تحطم طائرة عسكرية روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، كانت تنقل أسرى حرب أوكرانيين، وذلك بناء على تصريح لموسكو التي اتهمت كييف قبل يومين بالقيام بإسقاطها عمداً.

وذكرت التقارير أن المحققين عثروا على "أجهزة تسجيل المعلومات الخاصة بالرحلة، وتم تسليمها إلى الجهات المختصة"، بعد يوم من تحطم الطائرة، وقد تم فتح تحقيق جنائي من قبل لجنة التحقيق. وأثار تحطم الطائرة موجة من الانتقادات، إلا أن أي من الطرفين لم يقدم أي دليل ملموس يؤكد به اتهاماته