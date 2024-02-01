بقلم: يورونيوز

مع دخول الحرب في غزة يومها الـ118، يستمر القتال في مناطق متفرقة من القطاع خصوصا في خان يونس ومحيط مستشفى ناصر الطبي ومخيم جباليا الذي نفذت فيه القوات الإسرائيلية ضربات عديدة.

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اقترب عدد القتلى في غزة من 27 ألف ونحو 66 ألف مصاب، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

ووسط القصف والاشتباكات، يزداد الوضع الإنساني في قطاع غزة سوءا مع تزايد موجات النزوح وتساقط الأمطار وقلة المساعدات الإنسانية.

على الصعيد السياسي تتواصل الضغوط والوساطات من أجل فرض صفقة تبادل من شأنها أن توقف إطلاق النار.

أحداث اليوم الـ117 من الحرب (اليوم السابق)

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