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كأن زلزالا ضرب المدينة.. فلسطينيون يسيرون في شوارع غزة المدمرة

شوارع مدينة غزة
شوارع مدينة غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تحولت بنايات مدينة غزة وشوارعها إلى أنقاض وركام بسبب القصف الإسرائيلي والعملية البرية، التي أدت إلى نزوح أهلها نحو مناطق جنوب القطاع.

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تجول صحفي من وكالة أسوشيتد برس على متن دراجته الهوائية في مدينة غزة إلى جانب سكان كانوا يسيرون في شوارع مدينتهم التي بدت غريبة عنهم بسبب ضياع ملامحها.

أظهرت الصور المدينة وكأنها مشهد من فلم وثائقي يتعلق بالحرب العالمية التي تحولت فيها بنايات بعض المدن إلى تراب.

كانت الصحافة الفرنسية قد وصفت سابقا المشهد في غزة بغير المعقول، وعنونت "كأن عملاقا كبيرا سار فوقها"، كان هذا في بداية الحرب، أي قبل أن تدمر المدينة بهذا الشكل.

المصادر الإضافية • أ ب

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