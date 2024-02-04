شاهد: موسكو تعلن مقتل 28 شخصًا بعد غارة أوكرنية على مدينة تحتلها روسيا

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولون في موسكو إن قصفًا أوكرانيًا أدى إلى مقتل 28 شخصًا على الأقل، في مخبز في مدينة ليسيتشانسك التي تحتلها روسيا.

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وذكرت هيئة الإذاعة الروسية RU-RTR أن المرضى كانوا يعالجون في وحدة العناية المركزة في لوهانسك يوم الأحد.

وقال أحد الجرحى، من دون ذكر اسمه: "سمعت صراخًا وضرب شيء ما في ظهري. استدرت وكنت تحت الألواح. بكى الكثير من الناس طلبًا للمساعدة، لكننا كنا جميعًا تحت الألواح".

وكتب الزعيم المحلي ليونيد باسيشنيك في بيان على تطبيق تلغرام أن طفلاً واحداً على الأقل كان من بين القتلى يوم السبت.

وأضاف أن خدمات الطوارئ أنقذت عشرة أشخاص آخرين من تحت الأنقاض. ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون في كييف على الحادث.