شاهد: فيضانات تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر أمطار وعواصف عاتية

بقلم: يورونيوز

تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية لموجة جديدة من العواصف، الأحد، في ظل توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم أنحاء الولاية، ما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي.

اعلان

وأدت الفيضانات إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 355 ألف شخص، وصدر تحذير حكومي عن إمكانية هبوب رياح بقوة الإعصار، بينما تستعد الولاية لأمطار غزيرة قد تستمر لأيام.

وتسببت العاصفة في قطع الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء عبر منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث بلغت سرعة الرياح 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في بعض المناطق.

كما تم تسجيل هبوب رياح تجاوزت 80 ميلاً في الساعة (128 كم / ساعة) في الجبال.

وفي جنوب كاليفورنيا، حذر المسؤولون من احتمال حدوث فيضانات مدمرة، وأمروا بإخلاء الأماكن التي أتت عليها حرائق الغابات الأخيرة، والتي تتعرض لخطر كبير بسبب تدفقات الطين والحطام.

وقالت لوبيتا فيتال، مساعدة المدير، إن العملاء اتصلوا بمركز سانتا باربرا لترميم المنازل والاستفسارعن أكياس الرمل والمصابيح الكهربائية والمولدات.

وأضافت أن أكياس الرمل قد نفذت يوم السبت، ما دفع الناس إلى شراء أكياس من التربة والأسمدة بدلاً من ذلك.

وقال أليكسيس هيريرا، الذي كان يحاول إنقاذ سيارته التي امتلأت بمياه الفيضانات، إن الرياح القوية والأمطار الغزيرة جعلت من التنقل صعباً في مدينة فينتورا الساحلية غرب لوس أنجلوس.

وأشار مركز التنبؤ بالعواصف إلى إحتمال ضئيل بتعرض ست مقاطعات في منطقة خليج سان فرانسيسكو للأعاصير.

وكانت آخر مرة توقع فيها المركز خطر الإعصار في المنطقة في فبراير/شباط 2015، وفقًا لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل.