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شاهد: أعاصير قوية تخلف دماراً واسعاً في الغرب الأوسط الأمريكي

عواصف قوية وأعاصير تجتاح الغرب الأوسط الأمريكي وتخلف دمارًا واسعًا
عواصف قوية وأعاصير تجتاح الغرب الأوسط الأمريكي وتخلف دمارًا واسعًا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز مع اب
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اجتاحت عواصف قوية منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، متسببة في عدة أعاصير عنيفة، من بينها إعصار ضرب بلدة غرينفيلد الصغيرة في ولاية أيوا.

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وجائت العواصف بعد موجة من الأمطار الغزيرة والأعاصير التي اجتاحت معظم مناطق الجزء الأوسط من الولايات المتحدة.

وخلف الإعصار دمارًا هائلًا، حيث دمرت المنازل والشركات، وحطمت السيارات. ووفقًا لمصادر محلية، تسببت هذه العواصف في عدد غير معروف من الإصابات حتى الآن.

وصرح متحدث باسم دورية ولاية أيوا أن عدة أشخاص أصيبوا في غرينفيلد، البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة وتقع على بعد 55 ميلاً جنوب غرب دي موين.

فيما واصلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إصدار تحذيرات من الأعاصير إلى ما بعد منتصف الليل.

وفي وقت سابق، ضربت العواصف أجزاء واسعة من ولاية نبراسكا، وقد تسببت الأعاصير في ولاية أيوا في سقوط العديد من توربينات الرياح التي يبلغ ارتفاعها 250 قدمًا.

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