بين ليلة وضحاها.. بايدن "معادي لإسرائيل" فما السبب؟

بقلم: يورونيوز

قال البيت الأبيض إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون قدمه الحزب الجمهوري يتضمن تخصيص مساعدات إلى إسرائيل.

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انتقد الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن، ووصفوه بـ"المعادي لإسرائيل" بسبب نيته استخدام حق النقض ضد القانون الذي قدموه والذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

ووصف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون استخدام حق النقض ضد هذا القانون بـ"الخيانة".

ونقل موقع أكسيوس عن النائب الجمهوري جيم بانكس قوله: إن "سياسة بايدن الداخلية تسترضي اليسار الراديكالي وسياسته الخارجية تسترضي إيران. ودعم إسرائيل يتعارض مع كليهما".

لماذا يعارض بايدن؟

يريد بايدن تمرير مشروع أوسع بقيمة 118 مليار دولار، يشمل تخصيصات لأوكرانيا وإسرائيل ولأمن الحدود مع المكسيك. كشف مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، عن هذا المشروع الذي يواجه معارضة من الجمهوريين والديمقراطيين، حتى قال عنه بعض النواب إنه ولد ميتا.

وفي تفاصيله، بالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، والصراع في منطقة البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم شركاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة العدوان الصيني، حسب مصدر في مجلس الشيوخ.