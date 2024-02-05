مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن مشروع قانون بقيمة 118 مليار دولار مخصصة لأمن الحدود وأوكرانيا وإسرائيل

بقلم: يورونيوز

أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّ التصويت الأولي على مشروع القانون سيتم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء لكنه يواجه معارضة من الحزبين في الكونغرس.

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كشف مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون يتعلق بحزمة مالية تتعلق بدعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود بقيمة 118 مليار دولار. مشروع القانون سيوفر أيضًا المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات، ولكنه يواجه مستقبلًا غامضًا وسط معارضة من دونالد ترامب والجمهوريين المتشددين.

أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّ التصويت الأولي على مشروع القانون سيتم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء لكنه يواجه معارضة من الحزبين في الكونغرس.

وبالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، والصراع في منطقة البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم شركاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة العدوان الصيني، حسب مصدر في مجلس الشيوخ.

وأشار المصدر إلى أن عشرة مليارات دولار إضافية ستخصص لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

وشدّد نفس المصدر على أنّ الولايات المتحدة ستقدم 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين الذين نزحوا بسبب الغزو الروسي وغيرهم من اللاجئين الفارين من الاضطهاد.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان مشروع القانون سيتم تمريره في مجلس الشيوخ حيث انقسم الجمهوريون في مجلس الشيوخ حول مشروع القانون، وأكد نواب في صفوف ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين إنّ مشروع القانون "ليس قويا بما فيه الكفاية" وسرعان ما أكد البعض إنهم سيصوتون ضده.