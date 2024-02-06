ملكة جمال اليابان الأوكرانية المولد تتخلى عن لقبها بعد كشف صحيفة علاقتها برجل متزوج

بقلم: يورونيوز

في رسالة عبر حسابها على إنستغرام قالت شينو إنها عرضت التخلي عن تاجها والاستقالة من وكالة عرض الأزياء الخاصة بها بعد نشر المقال، مشيرة إلى أن عرضها تم قبوله.

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قالت الفائزة الأوكرانية المولد بمسابقة ملكة جمال اليابان لهذا العام، ومنظمو المسابقة إنها تخلت عن لقبها بعيد نشرت مجلة مقالا عن علاقتها الغرامية مع رجل متزوج.

وكانت كارولينا شينو قد توجت ملكة جمال اليابان في 22 يناير-كانون الثاني، مما أثار نقاشاً عاماً بشأن مسألة قديمة حول معنى أن تكون يابانياً في بلد لا يزال يحظى بـ "التقدير والتجانس".

في رسالة عبر حسابها على إنستغرام قالت شينو إنها عرضت التخلي عن تاجها والاستقالة من وكالة عرض الأزياء الخاصة بها بعد نشر المقال، مشيرة إلى أن عرضها تم قبوله.

وذكرت مجلة "ويكلي بونشون" الأسبوع الماضي أن شينو كانت على علاقة بطبيب متزوج. بدايةً، بدت وكأنها تؤكد العلاقة، إلا أنها قالت بأنها لم تكن على علم بأنه متزوج. وفي وقت لاحق، قالت إن تفسيرها السابق "لم يكن صحيحاً"، وأنها كانت على علم بوضعه وأن لديه عائلة.

وسرعان ما شعرت شينو بنوع من الصدمة والخوف بسبب المقال، كما أصيبت بالذعر وقد اعتذرت عن تصرفها حيث أكدت على موقع إنستغرام: "أنا آسفة جدًا لتسببي في هذه المشكلة الكبيرة ولتصرفي كما لو كنت أخون كل من دعمني". وقدمت شينو اعتذارا لزوجة "عشيقها" ولعائلته ولجميع الأطراف الأخرى المعنية.

وأشار المكتب المنظم لمسابقة ملكة جمال اليابان الثلاثاء إلى أنه تم قبول تنازل شينو عن اللقب، وأضاف أن مكان الفائزة بلقب 2024 سيظل شاغرا.

وقالت المنظمة أيضًا إنها "تتحمل المسؤولية" عن هذه الضجة واعتذرت للرعاة والقضاة وغيرهم من المشاركين عن "المشكلة". وقالت إنها دافعت في البداية عن شينو، بناءً على تفسيرها الأولي بأن الرجل الذي كانت على علاقة معه أخبرها بأنه مطلق وأنها انفصلت عنه عندما علمت بخلاف ذلك.

أثارت الفضيحة موجة من الانتقادات والأسئلة لشيينو على وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب كونها "الوحيدة" التي تمّ إلقاء اللوم عليها في هذه القضية بينما لم يقم الرجل الذي كان "متورطًا" معها بتعليق علني واحد.

في الثقافة اليابانية "الذكورية"، لا يزال يُتوقع من النساء أن يكنّ أمهات وزوجات صالحات وقد يتعرضن للتوبيخ العلني أكثر من الرجال في حالة قيامهن بعلاقات خارج إطار الزواج.

العام الماضي، قامت الوكالة المسرحية التي تعمل بها الممثلة اليابانية الشهيرة ريوكو هيروسو بإيقاف عقود عملها إلى أجل غير مسمى بسبب علاقتها المزعومة بطاهٍ مشهور متزوج.

تعيش كارولينا شينو في اليابان منذ سنّ الخامسة. وتتحدث اللغة اليابانية بطلاقة، وقد حصلت على الجنسية اليابانية عام 2022. وعملت كعارضة أزياء، وكثيرا ما أكدت امتلاكها لإحساس قوي بالهوية اليابانية على الرغم من إطلالتها القوقازية.