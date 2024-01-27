شاهد: بعد زلزال رأس السنة المدمر.. متطوعون ينخرطون في عمليات إعادة بناء المناطق المتضررة في اليابان

بقلم: يورونيوز

في الأول من يناير/كانون الثاني، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر إقليم إشيكاوا في جزيرة هونشو الرئيسية والمحافظات المجاورة.

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بعد أسابيع من وقوع زلزال اليابان المدمر الذي أسفر عن مقتل 233 شخصا، تقدم عشرات المتطوعين لتقديم يد العون والمساعدة إلى الجهات المختصة العاملة في عملية إعادة بناء المناطق المتضررة.

ويأمل الناس في إيشيكاوا، أن يتم تجنيد المزيد من المتطوعين للمشاركة في أعمال تأمين مراكز الإيواء الخاصة بالنازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم في المحافظة التي تضررت بشدة، وإلى أماكن أخرى تحتاج إلى تقديم المساعدة.

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت قبل أيام عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال رأس السنة إلى 233 قتيلا.

وذكرت أن 22 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر إقليم إشيكاوا في جزيرة هونشو الرئيسية والمحافظات المجاورة.

وتسبب الزلزال بحدوث دمار واسع النطاق، إذ سويت عشرات المباني في الأرض، وانقلبت السيارات وأسفر عن جبال من الأنقاض وطرق مدمرة وانهيارات أرضية شاسعة في وسط اليابان.

وعرقلت الطرق المدمرة وكذلك البرد القارس وسقوط الثلوج عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.

وأرسلت السلطات حينها ألف جندي إلى مناطق الكوارث.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إن الجيش الياباني أرسل ألف جندي إلى مناطق الكوارث للمشاركة في جهود الإنقاذ، مؤكدا أنهم يواجهون "أضرارا واسعة النطاق".

وتتعرض اليابان بشكل متكرر للزلازل؛ بسبب موقعها على طول "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.