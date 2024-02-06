"ابني ليس رجساً".. استقالة مدير بلدة أمريكية بسبب الضغوط المناهضة للمثليين

بقلم: يورونيوز

أدت الجهود المبذولة لتنظيم الفن العام في المدينة، إلى رد فعل عنيف، أدى إلى استقالة مدير المدينة جيم جليسون، الذي كان ابنه الراحل مثلياً.

اعلان

تستقطب مدينة ليتلتون بولاية نيو هامبشاير، المزيد من السياح، الذين ينجذبون إلى شارع رئيسي حيث تُعرض ألوان قوس قزح ورموز فخر المثليين إلى جانب الأعلام الأمريكية.

وأصبح سكانها البالغ عددهم 6000 نسمة أصغر سناً وأكثر تنوعاً، ويدعمون فن "مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً" (LBGTQ) والمسرح الموسيقي المحلي الذي يتناول موضوع المثليين.

لكن هذا التحول الثقافي لا يناسب عضوة مجلس المدينة كاري جيندرو، وهي عضوة في الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ عن الولاية أيضاً، حيث قالت: "المثلية الجنسية رجس".

وأدت الجهود المبذولة لتنظيم الفن العام في المدينة، إلى رد فعل عنيف، أدى إلى استقالة مدير المدينة جيم جليسون، الذي كان ابنه الراحل مثلياً.

واتهم رئيس البلدية عضوة المجلس بخلق بيئة عمل غير سليمة من خلال الإدلاء بتعليقات مهينة بشكل متكرر حول المثليين، عندما أعلن أن آخر يوم له هو الجمعة: "ابني ليس رجساً".

وحث جليسون سكان البلدة على مواصلة الدفاع عن المساواة في الحقوق في خطاب استقالته.