بقلم: يورونيوز

أصيب ستة أشخاص في هجوم مسلح وقع أمام محكمة في إسطنبول وتم تحييد المهاجمين.

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وأعلن وزير الداخلي التركي عن قتل رجلا وامرأة خلال "محاولة مهاجمة" نقطة تفتيش أمنية في محكمة تشاغيلان في الساعة 11:46 بالتوقيت المحلي.

ومن بين المصابين ثلاثة من ضباط الشرطة. وتشاغليان، المعروف باسم قصر العدل، مجمع قضائي ضخم يقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وقال وزير الداخلية: "إن الهجوم إرهابي نفذه حزب التحرير الثوري اليساري." وهي منظمة متطرفة تصنف على إنها إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقع الهجوم في اليوم الذي كانت فيه تركيا تحيي ذكرى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وأدى إلى مقتل الآلاف من الأشخاص.

ولم يكن حزب التحرير الثوري اليساري نشطا في السنوات الأخيرة. نفذ في في مارس/آذار 2015، عملية في نفس المجمع احتجز فيها المدعي العام التركي مطالبين بتفاصيل حول مقتل مراهق على يد الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام السابق.

ولقي مسلحان حتفهما عندما اقتحمت الشرطة المبنى، وتوفي المدعي العام لاحقا متأثرا بجراحه.

وأعلنت الجماعة أيضًا مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي وقع في فبراير 2013 على السفارة الأمريكية في أنقرة، والذي قُتل فيه حارس أمن تركي وأصيب أربعة أشخاص آخرين.

وفي الشهر الماضي، قُتل رجل بالرصاص في كنيسة بإسطنبول في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وتم القبض على رجلين في وقت لاحق للاشتباه في قيامهما بقتل تونجر جيهان، 52 عامًا، يوم 28 يناير في كنيسة سانتا ماريا في حي بويوكديري. كما تم اعتقال العشرات من أعضاء ومؤيدي تنظيم داعش المشتبه بهم.