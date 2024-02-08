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إبحار أول سفينة ألمانية في مهمة للاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر

سفينة تابعة للبحرية الألمانية، ميناء فيلهلمسهافن في بحر الشمال، ألمانيا
سفينة تابعة للبحرية الألمانية، ميناء فيلهلمسهافن في بحر الشمال، ألمانيا Copyright Sina Schuldt/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
بقلم:  يورونيوز
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أبحرت سفينة تابعة للبحرية الألمانية الخميس باتجاه البحر الأحمر، كدولة مشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي"أسبيدس" لحماية سفن الشحن من هجمات الحوثيين هناك.

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وانطلقت السفينة من ميناء فيلهلمسهافن في بحر الشمال وعلى متنها حوالي 240 جنديا.

ومن المتوقع أن يوقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مهمة البحر الأحمر في 19 فبراير/شباط. وقال المسؤولون إن سبع دول في الكتلة مستعدة للمشاركة عن طريق تقديم السفن أو الطائرات.

وقال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إن بعثة الاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اسم "أسبيدس"، أي "الدرع" في اللغة اليونانية هدفها دفاعي فقط وسيقتصر عملها على البحر.

يشن الحوثيون المدعومين من إيران حملة متواصلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أدى إلى عرقلة حركة التجارة العالمية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات ضد أهداف يستخدمها الحوثيون، سعيا إلى تعطيل قدراتهم على إطلاق الصواريخ.

المصادر الإضافية • أ ب

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