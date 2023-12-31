بقلم: يورونيوز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع هجوم على سفينة على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.

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قالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس إن طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة من أصل أربعة زوارق استخدمها الحوثيون في اليمن لمهاجمة سفينة تجارية في جنوب البحر الأحمر يوم الأحد.

وأضافت أن الطائرات انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وغرافلي استجابة لنداءات استغاثة من السفينة ميرسك هانغتشو، وردت بإطلاق النار على قوارب الحوثيين دفاعا عن النفس وأغرقت ثلاثة زوارق دون ناجين على متنها بينما فر القارب الرابع من المنطقة.

وقالت إن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل 3 زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق النار، وأضافت الهيئة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.

وذكرت الهيئة البريطانية أن السلطات تحقق في الحادث، ونصحت السفن بالإبحار بحذر، وإبلاغها بأي أنشطة مثيرة للريبة.

كانت القيادة المركزية الأمريكة قالت إنها أسقطت صاروخين باليستيين أُطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت القيادة، في منشور على منصة إكس، أن "سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدانمارك، أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وأن المدمرة الأمريكية غريفلي استجابت لاستغاثة السفينة.

وصعدت جماعة الحوثي اليمنية في الآونة الأخيرة، من هجماتها على سفن تجارية تبحر في البحر الأحمر، رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، ما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.