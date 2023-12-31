أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع هجوم على سفينة على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.
قالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس إن طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة من أصل أربعة زوارق استخدمها الحوثيون في اليمن لمهاجمة سفينة تجارية في جنوب البحر الأحمر يوم الأحد.
وأضافت أن الطائرات انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وغرافلي استجابة لنداءات استغاثة من السفينة ميرسك هانغتشو، وردت بإطلاق النار على قوارب الحوثيين دفاعا عن النفس وأغرقت ثلاثة زوارق دون ناجين على متنها بينما فر القارب الرابع من المنطقة.
وقالت إن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل 3 زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق النار، وأضافت الهيئة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.
وذكرت الهيئة البريطانية أن السلطات تحقق في الحادث، ونصحت السفن بالإبحار بحذر، وإبلاغها بأي أنشطة مثيرة للريبة.
كانت القيادة المركزية الأمريكة قالت إنها أسقطت صاروخين باليستيين أُطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضافت القيادة، في منشور على منصة إكس، أن "سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدانمارك، أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وأن المدمرة الأمريكية غريفلي استجابت لاستغاثة السفينة.
وصعدت جماعة الحوثي اليمنية في الآونة الأخيرة، من هجماتها على سفن تجارية تبحر في البحر الأحمر، رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، ما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.