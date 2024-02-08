ملك الأردن يبدأ جولة غربية لبحث وقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

بدأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الخميس، جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا بهف "حشد الدعم الدولي" لوقف إطلاق النار في غزة.

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وفي بيان صادر عنه، أكد الديوان الملكي الأردني أن "الملك عبدالله الثاني غادر أرض الوطن، اليوم الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا"، دون أن يعلن مدة لها.

وأشار إلى أن الجولة "تهدف لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ولفت البيان إلى أن الملك "سيلتقي بواشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، "سيجتمع الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين"، وفق البيان ذاته.