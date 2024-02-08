القوات الأوكرانية تسقط مروحية روسية شرق البلاد

بقلم: يورونيوز

أعلنت القوات الأوكرانية، الخميس، أنها أسقطت مروحية هجومية روسية شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة أفدييفكا، حيث تحتدم المواجهات بين كييف وموسكو.

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واستخدم الجنود الأوكرانيون صاروخًا محمولًا مضادًا للطائرات لإسقاط طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 Alligator، وهي واحدة من أكثر أسلحة القوات الجوية الروسية فتكًا، وفقًا لأولكسندر تارنافسكي، قائد الوحدات الأوكرانية التي تقاتل على خط المواجهة الجنوبي الشرقي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن "قتالًا يدور في المدينة من شارع إلى شارع ، حيث تسعى القوات الأوكرانية إلى إبقاء طريق إمدادها الرئيسي مفتوحًا وسط قصف مكثف".

كما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، أن قواتها "صدّت 40 هجومًا للعدو حول أفدييفكا خلال الـ 24 ساعة الماضية". وهذا يعادل تقريبًا ضعف عدد الهجمات الروسية اليومية في نقاط أخرى على طول خط المواجهة.

وذكرت صحيفة برافدا الروسية، الخميس، أن الجيش الروسي كان يحاول قطع طريق إمداد لوجستي رئيسي لأوكرانيا في قرية لاستوشكين، على بعد حوالي 6 كيلومترات غرب أفدييفكا.

وقالت برافدا إن الجيش الروسي استخدم الحرب الإلكترونية لتدمير نظام الاتصالات ستارلينك الذي تستخدمه القوات الأوكرانية للتواصل.

وتقع كل من بخموت وأفدييفكا في منطقة دونيتسك في أوكرانيا. واستولى المتمردون المدعومون من موسكو على جزء من المنطقة عام 2014، وضمتها روسيا بشكل غير قانوني بالكامل في عام 2022 إلى جانب ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.