دراسة جديدة: لهذه الأسباب لا يُعد المال شرطاً أساسياً للسعادة

بقلم: يورونيوز

أظهرت دراسة جديدة أن العديد من الأشخاص في المجتمعات الصغيرة حول العالم سعداء للغاية بحياتهم على الرغم من أن دخلهم ضئيل للغاية.

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وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة، بما في ذلك تقرير السعادة العالمي، تشير إلى أن النمو الاقتصادي هو وسيلة لزيادة رفاهية المجتمعات، فإن معهد العلوم البيئية والتكنولوجية التابع لجامعة برشلونة تعاون مع جامعة ماكجيل في كندا لإعادة التفكير في هذه القضية.

وقام الباحثون بدراسة المجتمعات الصغيرة، بما في ذلك الشعوب الأصلية، قائلين إن الدراسات السابقة أهملت هذه المجتمعات وحصلت على نتائج مشوهة لأنها ركزت فقط على استجابات المواطنين في المجتمعات الصناعية.

وفي المجتمعات التي شملتها الدراسة، يلعب تبادل الأموال دوراً ضئيلاً في الحياة اليومية وتعتمد سبل العيش بشكل مباشر على الطبيعة.

دور الطبيعة في جلب السعادة

وبتحليل نتائج دراسة استقصائية أجريت على 2966 فردًا من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من بين 19 موقعًا موزعًا عالميًا، تبين أن 64% فقط من الأسر التي شملتها الدراسة كان لديها أي دخل نقدي.

وأشار البحث إلى أن "مستويات عالية من الرضا عن الحياة، مماثلة لتلك الموجودة في البلدان الغنية، تم الإبلاغ عنها لدى العديد من السكان الذين لديهم دخل نقدي منخفض للغاية".

ووفقًا للنتائج، فإن أربعة مواقع من أصل 19 تتمتع بمتوسط مرتفع للغاية للرضا عن الحياة. ويبلغ المتوسط في المجتمعات الصغيرة التسعة عشر التي شملتها الدراسة 6.8 من 10، على الرغم من أن معظم المواقع لديها دخل يقدر بأقل من 1000 دولار سنويًا للشخص الواحد.

من بين المجتمعات التي شملها الاستطلاع، كان معظم الأشخاص الذين قالوا إن رضاهم عن حياتهم على أعلى مستوى (10)، كانوا من التبتيين والمجموعات العرقية الأخرى من أكبر مقاطعة في ولاية ديتشينغ التبتية ذاتية الحكم.

وكان المجتمعان الثاني والثالث الأكثر سعادة هما سكان الأمازون الأصليين الذين يعيشون بالقرب من نهر جوروا في البرازيل، وسكان بولجان سوم في منغوليا، موطن ما يقرب من 6000 من الكازاخستانيين والمجموعات العرقية الأخرى.

كما أفادت نسبة كبيرة من سكان باي تافيتيرا الأصليين في باراغواي أن رضاهم عن حياتهم كان مرتفعًا جدًا، وهو ما ينطبق على الدول الاسكندنافية الغنية في استطلاعات الرأي الأخرى.

ومن الصعب عدم رؤية الارتباط بين السعادة والعيش جنباً إلى جنب في الوديان المحاطة بالجبال المغطاة بالثلوج أو بالقرب من الغابات المطيرة في علاقة وثيقة مع الطبيعة.